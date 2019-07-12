Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ценой своей жизниПять историй о подвигах, совершенных бортпроводниками
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
12:41 (мск), источник: N + 1

Биологи услышали шепот гладких китов

Предположительно, так им удается не привлекать к детенышам внимания хищников.

Источник: Reuters

Самки южных гладких китов шепчутся со своими детенышами, сообщается в Journal of Experimental Biology. Под водой они издают тихие звуки, которые не слышно уже за 200 метров. Исследователи предполагают, что так китам удается не привлекать к себе внимания косаток, которые охотятся на детенышей.

Новость
Биологи впервые записали пение японских китов

Южные гладкие киты (Eubalaena australis) — единственный представитель семейства гладких китов, обитающий в Южном полушарии. Они встречаются в полярных и умеренных водах. Летом киты кормятся в полярных водах, предположительно у берегов Антарктиды, хотя встречаются и гораздо севернее. Их видели у берегов Аргентины в районе Буэнос-Айреса. Зимой киты мигрируют на север в неглубокие прибрежные воды Австралии, Южной Америки, Южной Африки, Мадагаскара и Новой Зеландии, где выводят и подращивают детенышей, или спариваются. В среднем раз в три года у самки появляется детеныш.

Как и у других гладких китов, у E.australis есть репертуар звуков. В частности, самки с детенышами общаются с помощью нескольких типов звуков: идущие вверх или вниз, пульсирующие, или звуки с постоянными или переменным тонами. Недавно зоологи из Орхусского университета обнаружили еще один тип вокализаций, которые используют самки и детеныши — шепот.

Ученые наблюдали за южными китами у побережья Западной Австралии, где самки выводят детенышей.

Они надели на девять самок и их детенышей мультисенсорные устройства, оснащенные гидрофонами и звукозаписывающими устройствами. Метки, в среднем, держались по семь часов на самках и по 40 минут на китятах.
Новость
Новорожденный китенок попал на видео

По словам исследователей, детеныши очень активны, часто трутся о мать или перекатываются через нее, поэтому устройства на них держались недолго. Ученым удалось записать 63 часа китовых коммуникаций, а также проследить за их передвижениями. Помимо этого они померили силу окружающего шума.

Оказалось, что когда киты погружались в воду, они издавали тихие звуки силой 123−134 децибела (значение приведено относительно референтного уровня в один микропаскаль), которые затихали в пределах 200 метров. Киты шептались во время движения, а не когда отдыхали, и издавали эти звуки менее 10 раз в час, один раз за погружение. При этом они находились рядом друг с другом, на расстоянии длины тела (средняя длина самок — 15 метров). Так как животные были очень близко друг к другу, авторы не смогли определить, кто издавал шепчущие звуки, самки или детеныши.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Огромный кит с детенышем приплыли к туристам, чтобы поиграть (видео)

Авторы предположили, что киты общаются таким образом, чтобы не привлекать внимания хищников, в частности плотоядных косаток. Этот тип косаток обитает в небольших стаях, передвигается на большие расстояния и охотится на морских млекопитающих: тюленей, дельфинов и китов (преимущественно детенышей). Чтобы обратить внимание на шепот гладких китов, косатки должны оказаться совсем рядом с ними, считают исследователи.

Гладкие киты не только издают отдельные вокализации, но и поют. Недавно биологи впервые записали пение редких японских китов, а до этого выяснили, что еще одни представители семейства, гренландские киты настолько часто меняют песенный «репертуар», что его можно сравнить с джазом.

Екатерина Русакова

Читайте также
 Американцы испытают «мозг» беспилотного ведомого
Спрятанные органы управления не дали беспилотному автобусу избежать аварии
Президент Грузии отреагировала на слова Путина о санкциях
Кремль раскрыл подробности первого разговора Путина и Зеленского
В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Почему в городах России не строят метро
Трамп заявил, что видел смерть Шварценеггера
Обнаружена доисторическая тропическая лилия
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
8 бюджетных смартфонов с AliExpress iPhone подешевле, первый телефон для ребенка и топовые китайцы.
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
Моника Беллуччи стала блондинкой ради нового фильма Итальянская актриса показала первое фото со съемок
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
Поездка с ребенком 2-х лет на море. За и против 249
Гв в общественных местах 227
бюджетное питание 221
С чем спит ваш ребенок в 4 года 128
Леди
7 причесок, которые никогда не выйдут из моды Хорошо быть в теме последних трендов, но лучше полагаться на то, что, скорее всего, будет всегда считаться классикой.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь