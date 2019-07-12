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11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

MAPS.ME узнал, в какие страны россияне ездили весной

Картографический сервис MAPS.ME составил рейтинг стран, которые интересовали российских туристов этой весной.

Источник: AP 2019

Место в рейтинге определялось количеством скачиваний карты страны пользователями из России.

Наибольший интерес, как и зимой, россияне проявляли к европейским странам.

Первое место заняла Италия: чаще всего туристов интересует регион Лацио, куда входит и Рим; также активно скачивают карты Венеции и Милана.

Второе место у Германии: в лидерах Берлин, Мюнхен и Бранденбург. Замыкает тройку Франция: здесь россиян привлекает столица.

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Четвертое место в рейтинге — у Польши: пользователи чаще всего интересовались регионами, где находится Варшава, Белосток и Лодзь. В пятерку также вошла Испания: самыми привлекательными для россиян оказались Барселона, Валенсия и Жирона.

Шестое место в туристическом рейтинге заняла Чехия, седьмое — Турция, восьмое — США. Замкнули топ-10 стран Австрия и Нидерланды.

Также весной россиян интересовали Финляндия, Греция, Китай, Литва, Бельгия, Япония, Словакия, Румыния и Таиланд. При этом Таиланд потерял по сравнению с зимним рейтингом сразу шесть строчек, переместившись с 13-го места на 19-е. 20-я строчка досталась Венгрии.

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