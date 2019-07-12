11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
MAPS.ME узнал, в какие страны россияне ездили весной
Картографический сервис MAPS.ME составил рейтинг стран, которые интересовали российских туристов этой весной.
Место в рейтинге определялось количеством скачиваний карты страны пользователями из России.
Наибольший интерес, как и зимой, россияне проявляли к европейским странам.
Второе место у Германии: в лидерах Берлин, Мюнхен и Бранденбург. Замыкает тройку Франция: здесь россиян привлекает столица.
Четвертое место в рейтинге — у Польши: пользователи чаще всего интересовались регионами, где находится Варшава, Белосток и Лодзь. В пятерку также вошла Испания: самыми привлекательными для россиян оказались Барселона, Валенсия и Жирона.
Шестое место в туристическом рейтинге заняла Чехия, седьмое — Турция, восьмое — США. Замкнули топ-10 стран Австрия и Нидерланды.
Также весной россиян интересовали Финляндия, Греция, Китай, Литва, Бельгия, Япония, Словакия, Румыния и Таиланд. При этом Таиланд потерял по сравнению с зимним рейтингом сразу шесть строчек, переместившись с 13-го места на 19-е. 20-я строчка досталась Венгрии.