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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бесстрашный пес прогнал со двора дикого медведя (видео)

Косолапый не ожидал встретить такого охранника.

В соцсетях стал вирусным ролик, снятый камерой наружного наблюдения в одном из частных домов Нью-Джерси.

9 июля во двор к американцу Марку Стинциано забрался дикий медведь. В поисках еды косолапый обошел весь сад и остановил свой выбор на кормушке для птиц. Он сломал ее и начал есть с земли рассыпавшийся корм.

Но внезапно появился большой черный пес, который в прыжке ударил его лапами, а затем уверенно начал прогонять медведя со двора.
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Дикий зверь явно не ожидал такого поворота событий и решил, что ему лучше покинуть это место.

Убегающего мишку заметила дочь владельца дома и рассказала обо всем отцу. Когда Марк проверил записи с камеры наблюдения, он был поражен. Американец объяснил, что его семью от медведя спас соседский 9-летний пес по имени Райли. Судя по всему, его как раз в тот момент выпустили погулять. Марк добавил, что они очень любят Райли, и тот частенько заглядывает к ним поиграть с детьми. Как отметил мужчина, в следующий раз, когда пес снова придет, он обязательно получит в подарок за свой поступок огромный стейк.

Екатерина Гура

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