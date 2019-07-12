12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бесстрашный пес прогнал со двора дикого медведя (видео)
Косолапый не ожидал встретить такого охранника.
В соцсетях стал вирусным ролик, снятый камерой наружного наблюдения в одном из частных домов
9 июля во двор к американцу Марку Стинциано забрался дикий медведь. В поисках еды косолапый обошел весь сад и остановил свой выбор на кормушке для птиц. Он сломал ее и начал есть с земли рассыпавшийся корм.
Дикий зверь явно не ожидал такого поворота событий и решил, что ему лучше покинуть это место.
Убегающего мишку заметила дочь владельца дома и рассказала обо всем отцу. Когда Марк проверил записи с камеры наблюдения, он был поражен. Американец объяснил, что его семью от медведя спас соседский 9-летний пес по имени Райли. Судя по всему, его как раз в тот момент выпустили погулять. Марк добавил, что они очень любят Райли, и тот частенько заглядывает к ним поиграть с детьми. Как отметил мужчина, в следующий раз, когда пес снова придет, он обязательно получит в подарок за свой поступок огромный стейк.
Екатерина Гура