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12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли плотоядного динозавра размером с курицу

Крошечный хищник жил среди гигантов.

Источник: University of Manchester

150 миллионов лет назад на земле жили плотоядные птицеподобные динозавры размером с курицу.

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К такому выводу пришли палеонтологи из США и Великобритании, проанализировав единственный в своем роде скелет крошечного динозавра, найденного на склонах знаменитой Формации Моррисона. Это область в штатах Вайоминг и Колорадо, в которой найдено немало скелетов динозавров.

Скелет был обнаружен еще летом 2001 года во время раскопок другого динозавра в штате Вайоминг. Снимая слой камня, чтобы добраться до суперзавра, ученые заметили небольшие тонкие кости. К сожалению, их повредили лопатой.

В течение нескольких дней палеонтологи лихорадочно искали остальные части скелета. «Только после того, как некоторые кости были очищены, мы поняли, что нашли что-то впечатляющее», — рассказал соавтор исследования, палеонтолог из Центра динозавров в Вайоминге Билл Уолл.

По словам ученых, кости принадлежали плотоядному динозавру размером с курицу, который жил в мире, населенном гигантами.

Образец был известен только в научных кругах под прозвищем Лори (Lori). Ученые долгое время собирали средства на его исследование. Теперь отчет о находке и выводы ученых наконец опубликованы в PeerJ. Новому виду присвоили официальное название Hesperornithoides miessleri.

Источник: University of Manchester

По словам исследователей, Hesperornithoides был протоптицей — птицеподобным наземным динозавром. Это неизвестное ранее звено в генеалогическом дереве динозавров, которое поможет ученым лучше понять, как динозавры развили способность летать.

Анна Лысенко

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