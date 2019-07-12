12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли плотоядного динозавра размером с курицу
Крошечный хищник жил среди гигантов.
150 миллионов лет назад на земле жили плотоядные птицеподобные динозавры размером с курицу.
К такому выводу пришли палеонтологи из США и Великобритании, проанализировав единственный в своем роде скелет крошечного динозавра, найденного на склонах знаменитой Формации Моррисона. Это область в штатах Вайоминг и Колорадо, в которой найдено немало скелетов динозавров.
Скелет был обнаружен еще летом 2001 года во время раскопок другого динозавра в штате Вайоминг. Снимая слой камня, чтобы добраться до суперзавра, ученые заметили небольшие тонкие кости. К сожалению, их повредили лопатой.
В течение нескольких дней палеонтологи лихорадочно искали остальные части скелета. «Только после того, как некоторые кости были очищены, мы поняли, что нашли
Образец был известен только в научных кругах под прозвищем Лори (Lori). Ученые долгое время собирали средства на его исследование. Теперь отчет о находке и выводы ученых наконец опубликованы в PeerJ. Новому виду присвоили официальное название Hesperornithoides miessleri.
По словам исследователей, Hesperornithoides был протоптицей — птицеподобным наземным динозавром. Это неизвестное ранее звено в генеалогическом дереве динозавров, которое поможет ученым лучше понять, как динозавры развили способность летать.
Анна Лысенко