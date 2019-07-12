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14:29 (мск), источник: РИА Новости

В Кирове проверят заявление депутата, обиженного на публикацию в соцсети

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку по заявлению депутата городской думы Кирова Павла Валенчука, посчитавшего оскорбительной публикацию в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте», сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Фотографии Валенчука с подписью «Знакомьтесь, депутат городской думы города Киров Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки» была опубликована в социальной сети «ВКонтакте». По информации местного информационного портала «Свой кировский», Валенчук обратился в полицию и попросил наказать администраторов паблика за фото, в котором высмеивалась внешность депутата. Валенчук просит привлечь их по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета».

«Действительно, заявление поступило, проводится проверка», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

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Между тем в пятницу в соцсетях опубликовали извинения в ироничной форме. «Самый красивый депутат из Кирова написал на нас заявление в полицию. Павел счел данный пост оскорблением и просит полицейских проверить паблик на состав преступления. Мы приносим свои извинения Павлу за недостоверную информацию. Как выяснилось, на ноготочки и бровки к нему не записываются», — говорится в сообщении.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что жалобы на оскорбление государства принимают характер эпидемии и в качестве примера привел случай с Валенчуком.

«Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки. Надеюсь, в полиции сумеют разобраться и правильно квалифицировать данный случай», — говорится в заявлении Федотова на сайте СПЧ.

Председатель Совета напомнил, что пленум Верховного суда ещё в 2010 году разъяснил, что «юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела.

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