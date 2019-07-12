В Кирове проверят заявление депутата, обиженного на публикацию в соцсети

Фотографии Валенчука с подписью «Знакомьтесь, депутат городской думы города Киров Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки» была опубликована в социальной сети «ВКонтакте». По информации местного информационного портала «Свой кировский», Валенчук обратился в полицию и попросил наказать администраторов паблика за фото, в котором высмеивалась внешность депутата. Валенчук просит привлечь их по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета».
«Действительно, заявление поступило, проводится проверка», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Между тем в пятницу в соцсетях опубликовали извинения в ироничной форме. «Самый красивый депутат из Кирова написал на нас заявление в полицию. Павел счел данный пост оскорблением и просит полицейских проверить паблик на состав преступления. Мы приносим свои извинения Павлу за недостоверную информацию. Как выяснилось, на ноготочки и бровки к нему не записываются», — говорится в сообщении.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что жалобы на оскорбление государства принимают характер эпидемии и в качестве примера привел случай с Валенчуком.
«Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки. Надеюсь, в полиции сумеют разобраться и правильно квалифицировать данный случай», — говорится в заявлении Федотова на сайте СПЧ.
Председатель Совета напомнил, что пленум Верховного суда ещё в 2010 году разъяснил, что «юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела.