14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит медуза с «цветами» внутри (видео)
Завораживающее зрелище.
40-летний владелец зоомагазина Кенго Шишиока из Японии снял на видео одного из обитателей своего аквариума — медузу Olindias formosus, также известную как «Цветочная шляпка».
Те особи, которые живут в магазине Шишиока, отличаются невероятными розовыми и пурпурными цветами, а их шляпки выглядят так, будто украшены разноцветными перьями.
Однако, глядя на такую красоту, не стоит терять бдительность — эти медузы ядовиты и встреча с ними может иметь очень неприятные последствия.
Екатерина Гура