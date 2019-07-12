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14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит медуза с «цветами» внутри (видео)

Завораживающее зрелище.

40-летний владелец зоомагазина Кенго Шишиока из Японии снял на видео одного из обитателей своего аквариума — медузу Olindias formosus, также известную как «Цветочная шляпка».

Во время загрузки произошла ошибка.

Те особи, которые живут в магазине Шишиока, отличаются невероятными розовыми и пурпурными цветами, а их шляпки выглядят так, будто украшены разноцветными перьями.

Однако, глядя на такую красоту, не стоит терять бдительность — эти медузы ядовиты и встреча с ними может иметь очень неприятные последствия.

Екатерина Гура

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