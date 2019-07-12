15:32 (мск), источник: RNS
Опрос показал безразличное отношение к Грузии у половины россиян
Почти половина граждан России (48%) безразлично относится к Грузии, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
В то же время 37% опрошенных хорошо относится к Грузии, а плохо — всего 8%. Еще 7% респондентов затруднились ответить.
Россияне, которые говорили о хорошем отношении к Грузии, отмечали, что «грузины — хороший народ, гостеприимный», «простые люди к нам хорошо относятся»; «хорошие люди, хорошо встречают российских туристов», «нет оснований у меня лично относиться плохо»; «плохого ничего не вижу»
Как показал опрос, 71% опрошенных считают, что хорошие отношения между Москвой и Тбилиси важны для обеих стран в равной мере. При этом 19% россиян полагают, что эти отношения больше важны для Грузии, и только 3% респондентов ответили, что они важны для России.
Опрос «ФОМнибус» проведен
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля. Он также поставил цель проработать меры по возвращению российских граждан из Грузии на территорию России. Опасения за безопасность российских туристов в Грузии возникли на фоне беспорядков, которые начались в Тбилиси после инцидента с российским депутатом Сергеем Гавриловым. В ходе Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло главы грузинского парламента. После этого мероприятие сорвали местные радикалы и оппозиционные политики. В ходе начавшегося в Тбилиси митинга протестующие потребовали отставки спикера парламента и проведения выборов исключительно по пропорциональной системе. Требования были выполнены.
Кроме того, Госдума предложила правительству России ввести санкции против Грузии
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