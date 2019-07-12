15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США задержали вора, который взял с собой «на дело» кота
При задержании кот оказал сопротивление.
Дерзкое преступление было совершено в середине июля в частном доме в американском городе Грешеме, штат Орегон.
Молодая пара, вернувшись с прогулки, обнаружила, что задняя дверь дома была разбита, в некоторых комнатах появились дыры в стенах и повсюду были разбросаны белье и посуда. Исследовав дом, молодые люди обнаружили еще
Владелец дома вызвал полицию, так как понял, что грабитель может до сих пор находиться внутри. И он не ошибся. Прибывшие на место копы обнаружили в подвале 38-летнего Райана Бишопа, который и устроил погром в чужом доме.
Преступление оказалось необычным — мужчина вместе со своим котом забрался в дом, разгромил стены, выпил кофе с капкейками, затем надел женскую рождественскую пижаму, взял пиво и пошел играть в видеоигры в подвал.
Сейчас Бишоп находится под стражей и ожидает решения суда. Что касается кота Спагетти, то он при задержании оказывал сопротивление, а потому полицейские были вынуждены вызвать коллег из отдела по контролю за животными.
Сейчас пушистого преступника поместили в приют для животных, чтобы найти ему новых хозяев. Однако полицейские предполагают, что Бишоп мог украсть кота во время одного из своих предыдущих преступлений, а потому волонтеры параллельно пытаются отыскать его старых владельцев.
Екатерина Гура