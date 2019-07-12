В испанской армии женщине впервые присвоили звание генерала

56-летняя Патрисия Ортега Гарсия станет генералом корпуса военных инженеров. Она прослужила в армии около 30 лет.
В 2015 году Ортега Гарсия стала первой в истории испанской армии женщиной, которая получила звание полковника. Женщины в Испании получили право служить в армии в 1988 году. В том же году Ортега Гарсия стала первой женщиной, которая поступила в военную академию в Сарагосе.
О том, что полковник Ортега Гарсия может стать первой в истории женщиной в звании генерала, писали еще в 2016 году. Тогда предполагалось, что ее могут повысить к 2022 году.
Сейчас в испанской армии служат около 15 тысяч женщин, что составляет примерно 12,7% от общего числа военных.
Это соотношение выше среднего по НАТО: в армиях стран организации женщины составляют около 11% от общего числа.