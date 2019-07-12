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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял русский сериал о катастрофе

Британский актер Джаред Харрис, сыгравший академика Легасова в сериале «Чернобыль» от HBO, посчитал смешным сюжет грядущего российского сериала, в котором виновником катастрофы на АЭС якобы оказывается американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Источник: AP 2019

Видеоинтервью с артистом опубликовано на RT.

«Российские политики сослались на то, что сериал уничижает Советский союз. Странное дело, ведь предполагается, что это две разные страны. Ходят слухи, что они планируют снять свой сериал об этой аварии, и в нем вину возложат на ЦРУ. Довольно забавная версия событий — во взрыве реактора обвинят ЦРУ. Не знаю, как это поможет им предстать в лучшем свете, ведь катастрофа все равно произошла. В общем, ситуация немного странная», — заявил Харрис.

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Артист добавил, что никак не поймет, почему в России обиделись на сериал. «Ведь это как если бы действующее правительство ЮАР оскорбилось в ответ на высказывания, относящиеся к руководству страны времен апартеида. Ведь в современной России демократическая власть. То есть, с Советским союзом ее ничего не связывает. По идее», — усмехнулся Харрис.

Сериал про «Чернобыль» от телеканала НТВ был анонсирован еще в июле 2018 года. По сюжету, украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего по территории города. Год спустя режиссер сериала Алексей Мурадов в интервью «Открытым медиа» раскритиковал неточности в сериале от HBO и заявил, что история об агенте ЦРУ — центральная в сюжете его проекта, подчеркнув, что они «не вешают никаких ярлыков ни на кого».

В июне 2019 года министр культуры Владимир Мединский также анонсировал создание российского полнометражного фильма и сериала о событиях в Чернобыле. В том же месяце «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к сериалу «Чернобыль» и обвинили его создателей в клевете.

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