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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американки, познакомившиеся на отдыхе, оказались сестрами

Жизнь полна сюрпризов.

Бриттани Оливер и Кала Раундс рассказали журналистам свою историю, достойную голливудского фильма.

Девушки случайно встретились в 2015 году на отдыхе на озере Сенека в Нью-Йорке. Бриттани тогда потеряла дорогое обручальное кольцо с бриллиантом и просила людей на пляже помочь ей в поисках. Кала нашла его и вернула владелице. На этом девушки расстались, но судьба свела их снова через несколько лет.

На рождество 2018 года муж Бриттани подарил ей ДНК-тест. Дело в том, что женщина мало знала о своей семье: ее растили бабушка с дедушкой, с матерью она почти не общалась, а отец давно бросил семью. Девушка решила, что будет интересно узнать больше о своей родословной, но пришедшие через несколько месяцев результаты сбили ее с толку.

Поговорив с родными, американка узнала горькую правду — ее отец был ей не родным. Оказалось, что в то время ее мать встречалась сразу с двумя мужчинами, и настоящим папой Бриттани оказался вовсе не тот, кого она знала.

Выяснив имя реального отца, женщина нашла его в соцсетях. Мужчина обрадовался такой новости и пригласил новоявленную дочь приехать к нему и познакомиться с его семьей.

Как оказалось, это был отец той самой Калы, которая когда-то помогла Бриттани найти кольцо на пляже.

"Sometimes life hands you matching eye wrinkles...and a SISTER! ?? Insta life and friends, meet Brittany! Our lives have...

Опубликовано 23andMe Воскресенье, 7 апреля 2019 г.

Помимо сестры, Бриттани нашла и брата. Теперь члены семьи Раундс проводят много времени вместе и отмечают, что действительно чувствуют родственную связь.

Екатерина Гура

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