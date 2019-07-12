Американки, познакомившиеся на отдыхе, оказались сестрами

Бриттани Оливер и Кала Раундс рассказали журналистам свою историю, достойную голливудского фильма.
Девушки случайно встретились в 2015 году на отдыхе на озере Сенека в Нью-Йорке. Бриттани тогда потеряла дорогое обручальное кольцо с бриллиантом и просила людей на пляже помочь ей в поисках. Кала нашла его и вернула владелице. На этом девушки расстались, но судьба свела их снова через несколько лет.
На рождество 2018 года муж Бриттани подарил ей ДНК-тест. Дело в том, что женщина мало знала о своей семье: ее растили бабушка с дедушкой, с матерью она почти не общалась, а отец давно бросил семью. Девушка решила, что будет интересно узнать больше о своей родословной, но пришедшие через несколько месяцев результаты сбили ее с толку.
Поговорив с родными, американка узнала горькую правду — ее отец был ей не родным. Оказалось, что в то время ее мать встречалась сразу с двумя мужчинами, и настоящим папой Бриттани оказался вовсе не тот, кого она знала.
Выяснив имя реального отца, женщина нашла его в соцсетях. Мужчина обрадовался такой новости и пригласил новоявленную дочь приехать к нему и познакомиться с его семьей.
Как оказалось, это был отец той самой Калы, которая когда-то помогла Бриттани найти кольцо на пляже.
Помимо сестры, Бриттани нашла и брата. Теперь члены семьи Раундс проводят много времени вместе и отмечают, что действительно чувствуют родственную связь.