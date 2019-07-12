Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ценой своей жизниПять историй о подвигах, совершенных бортпроводниками
Фоторепортажи
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
20В США отметили День независимости
18:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Источник: Reuters

По его словам, адвокату «Агоры» Ильнуру Шарапову сообщили, что по итогам проверки в отношении Горбунова вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Мы взяли Горбунова под защиту. Адвокат Ильнур Шарапов направил ходатайство в ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму — прим. «Ленты.ру») по Москве с просьбой ознакомиться с материалами проверки.
Павел Чиков
глава правозащитной группы «Агора»

В конце апреля у родственников Горбунова провели обыски из-за обвинений в телефонном терроризме. По версии следствия, автор Telegram-канала передавал ложные сообщения о заминированных объектах в Москве.

3 июня Горбунов рассказал, что его родителям пришло письмо от столичного главка МВД. В нем говорилось о передаче результатов проверки, которую автор паблика якобы просил провести по факту телефонного звонка с его махачкалинского адреса о минировании объектов в Москве. Сам Горбунов утверждал, что ни с какими заявлениями в ведомство не обращался.

В мае уроженец Махачкалы Александр Горбунов подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram.

 Поклонники вступились за располневшую звезду «Игры престолов»
В Кремле рассказали о первом разговоре Путина и Зеленского
Президент Грузии в интервью 5 раз обвинила Россию в оккупации
В Крыму рассказали, на что жалуются туристы
Владельцем похищенных офицерами ФСБ 136 млн оказался безработный
Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял российский сериал
9-летняя девочка собрала $1000 для соседей, у которых сгорел дом
Трамп заявил, что видел смерть Шварценеггера
Заключенные прорыли туннель к сторожевым псам
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Американские летчики получат странный летательный аппарат Как его назвать-то вообще?
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
55-летний Брэд Питт подурачился с коллегами на фотоколле Исполнители главных ролей и режиссер фильма «Однажды в Голливуде» собрались в Беверли-Хиллз на промосъемку
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Дети
40 недель одиночества: как плод проводит время до рождения В мамином животе у малыша есть масса интересных занятий
Леди
7 причесок, которые никогда не выйдут из моды Хорошо быть в теме последних трендов, но лучше полагаться на то, что, скорее всего, будет всегда считаться классикой.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь