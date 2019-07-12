18:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова. Об этом в своем
По его словам, адвокату «Агоры» Ильнуру Шарапову сообщили, что по итогам проверки в отношении Горбунова вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Мы взяли Горбунова под защиту. Адвокат Ильнур Шарапов направил ходатайство в ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму — прим. «Ленты.ру») по Москве с просьбой ознакомиться с материалами проверки.
В конце апреля у родственников Горбунова провели обыски
3 июня Горбунов рассказал, что его родителям пришло письмо от столичного главка МВД. В нем говорилось о передаче результатов проверки, которую автор паблика якобы просил провести по факту телефонного звонка с его махачкалинского адреса о минировании объектов в Москве. Сам Горбунов утверждал, что ни с какими заявлениями в ведомство не обращался.
В мае уроженец Махачкалы Александр Горбунов подтвердил, что является автором