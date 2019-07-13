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10:13 (мск), источник: BBC News Русская служба

КГБ, уколы и выпадающие усы. Что и как скрывали о Чернобыле?

Как рассказывали о катастрофе в Чернобыле на советском телевидении, что скрывало КГБ и что засекречено до сих пор?

Ликвидатор Петр Хмель в числе первых тушил пожар на Чернобыльской АЭС. То, что имел дело с радиацией, он узнал лишь при выписке из больницы, увидев диагноз.

Несмотря на давление международного сообщества, партийное руководство и спецслужбы долгое время скрывали правду о Чернобыльской катастрофе, в том числе с помощью советской прессы.

Рассекреченные документы КГБ и воспоминания Петра о визите в больницу советского телевидения — в видео Русской службы Би-би-си.

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