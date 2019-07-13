10:13 (мск), источник: BBC News Русская служба
КГБ, уколы и выпадающие усы. Что и как скрывали о Чернобыле?
Как рассказывали о катастрофе в Чернобыле на советском телевидении, что скрывало КГБ и что засекречено до сих пор?
Ликвидатор Петр Хмель в числе первых тушил пожар на Чернобыльской АЭС. То, что имел дело с радиацией, он узнал лишь при выписке из больницы, увидев диагноз.
Несмотря на давление международного сообщества, партийное руководство и спецслужбы долгое время скрывали правду о Чернобыльской катастрофе, в том числе с помощью советской прессы.
Рассекреченные документы КГБ и воспоминания Петра о визите в больницу советского телевидения — в видео Русской службы