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20:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Прямой эфир телемоста между Россией и Украиной оказался не прямым

Телемост между Россией и Украиной в рамках программы «Надо поговорить» на телеканале «Россия 1», показ которого анонсировался в прямом эфире, был записан заранее. Соответствующую информацию в своем Telegram-канале разместила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, показ программы «до слез» и «на разрыв» уже состоялся на Дальнем Востоке. В Москве она стартовала в 18:00, а на экране указано, что трансляция идет в прямом эфире.

«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел на “России 1”», — указала журналистка.

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Она также поблагодарила всех организаторов телемоста, отметив, что так и «надо было все эти пять лет».

Изначально был запланирован телемост между украинским каналом NewsOne и «Россией 1», однако из-за угроз физической расправы украинцы отказался от этой идеи. В результате российская сторона приняла решение самостоятельно провести эфир, в котором примут участие российско-украинские семьи. Ведущими стали Мария Ситтель и Андрей Малахов.

Инициативу телемарафона раскритиковали многие политики в Киеве, в том числе президент страны Владимир Зеленский.

По его мнению, таким образом Москва пытается поделить украинский народ на два лагеря.

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену из-за планов NewsOne провести телемост.

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