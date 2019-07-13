Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Жители Грузии прокомментировали решение Путина Жители Тбилиси прокомментировали решение президента России Владимира Путина не вводить санкции
Фоторепортажи
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
05:12 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эффект Меган Маркл» принес королевской семье миллионы фунтов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл принесла королевской семье миллионы фунтов стерлингов, сообщает портал Express.

Источник: AP 2019

За последний год выручка с продаж сувениров с символикой британской монархии увеличилась на 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,4 миллиона долларов). Так, продажа подарочной продукции принесла королевской семье 21,7 миллиона фунтов стерлингов (27 миллионов долларов) за последние 12 месяцев.

Читайте также
В Австралии нашли двойника Меган Маркл (фото)

Кроме того, был побит рекорд по количеству туристов, посещающих дворцы. За год их число увеличилось с 2,96 миллиона до 3,3 миллиона человек.

По словам директора Коллекционного королевского фонда Тима Нокс, интерес к королевской семье возрос после женитьбы принца Гарри на Меган Маркл и рождения их первенца Арчи, а также благодаря рождению принца Луи, свадьбе принцессы Евгении и 70-летнему юбилею принца Чарльза.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской. Спустя год на свет появился первый ребенок пары.

Читайте также
В Виндзорском замке крестили сына принца Гарри и Меган Маркл
Во время загрузки произошла ошибка.
7 июля© Ньюстюб
 Поклонники вступились за располневшую звезду «Игры престолов»
В Кремле рассказали о первом разговоре Путина и Зеленского
Трампа ограничили в праве вести войну с Ираном
В Крыму рассказали, на что жалуются туристы
Голландка побила мировой рекорд Мастерковой, державшийся 23 года
Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял российский сериал
Владельцем похищенных офицерами ФСБ 136 млн оказался безработный
В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой
Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Американские летчики получат странный летательный аппарат Как его назвать-то вообще?
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
11-летняя дочь Алсу выпустила дебютный клип с Ержаном Максимом Микелла Абрамова представила совместную работу с соперником по шоу «Голос. Дети»
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
40 недель одиночества: как плод проводит время до рождения В мамином животе у малыша есть масса интересных занятий
Леди
7 причесок, которые никогда не выйдут из моды Хорошо быть в теме последних трендов, но лучше полагаться на то, что, скорее всего, будет всегда считаться классикой.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь