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06:32 (мск), источник: ТАСС

В Москве ожидается небольшой дождь

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Москве 13 июля облачную погоду с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Источник: Агентство «Москва»

Днем в столице температура составит 17−19 градусов тепла, ночью опустится до девяти градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 20 градусов, в ночные часы похолодает до шести градусов.

По прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается ветер переменных направлений скоростью 2−7 м/с. В ночные часы осадков не ожидается.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.

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