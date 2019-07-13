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12:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Определена норма здорового сна

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал о норме здорового сна. Об этом сообщил RT.

Источник: Reuters

Специалист утверждает, что количество необходимых для полноценного отдыха часов сна зависит от конкретного организма и у каждого человека этот показатель индивидуален.

В среднем норма составляет от семи до восьми часов, но существуют генетически заложенные отличия.

Так называемым «короткоспящим» людям может потребоваться меньше, а «длинноспящим» — больше часов сна, чем нужно среднестатистическому человеку.

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В случае же если человек не высыпается, проспав то количество часов, которое ему обычно достаточно для восстановления, то, по мнению Александра Пальмана, ему нужно обратиться к врачу. Такие симптомы могут оказаться признаком гиперсомнии — избыточной сонливости, вызванной депрессией, синдромом обструктивного апноэ сна или другими физическими или психологическими причинами.

Недосып в будние дни может частично компенсироваться длительным сном в выходные.

Однако врач-сомнолог считает, что дефицит сна все же будет сказываться на состоянии человека в период бодрствования, степени его активности и уровне энергии.

Ранее сообщалось, что ученые из американской клиники Майо выяснили, что сон на животе может негативно сказаться на здоровье. Сон в этой позе затрудняет дыхание и может привести к болям в спине, напряжению в шее, суставах и покалыванию в конечностях. Не рекомендуется спать на животе беременным женщинам, поскольку в этом положении ухудшается кровоток.

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