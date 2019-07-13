Определена норма здорового сна

12:07 (мск), источник: Lenta.Ru
Специалист утверждает, что количество необходимых для полноценного отдыха часов сна зависит от конкретного организма и у каждого человека этот показатель индивидуален.
Так называемым «короткоспящим» людям может потребоваться меньше, а «длинноспящим» — больше часов сна, чем нужно среднестатистическому человеку.
В случае же если человек не высыпается, проспав то количество часов, которое ему обычно достаточно для восстановления, то, по мнению Александра Пальмана, ему нужно обратиться к врачу. Такие симптомы могут оказаться признаком гиперсомнии — избыточной сонливости, вызванной депрессией, синдромом обструктивного апноэ сна или другими физическими или психологическими причинами.
Однако
Ранее сообщалось, что ученые из американской клиники Майо выяснили, что сон на животе может негативно сказаться на здоровье. Сон в этой позе затрудняет дыхание и может привести к болям в спине, напряжению в шее, суставах и покалыванию в конечностях. Не рекомендуется спать на животе беременным женщинам, поскольку в этом положении ухудшается кровоток.