15:17 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Друзья сказали, что это не для меня»: женщина-сапер из Колумбии
Страна остается одной из самых «заминированных» в мире.
Паоле Санчес 24 года. Каждый день она рискует жизнью, обнаруживая и обезвреживая мины, оставшиеся после военного конфликта в Колумбии.
Вооруженное противостояние с повстанческой группировкой ФАРК в Колумбии продолжалось более 50 лет.
Перемирие было достигнуто лишь несколько лет назад. Многие территории страны до сих пор остаются заминированными.