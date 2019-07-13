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15:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Друзья сказали, что это не для меня»: женщина-сапер из Колумбии

Страна остается одной из самых «заминированных» в мире.

Паоле Санчес 24 года. Каждый день она рискует жизнью, обнаруживая и обезвреживая мины, оставшиеся после военного конфликта в Колумбии.

Вооруженное противостояние с повстанческой группировкой ФАРК в Колумбии продолжалось более 50 лет.

Перемирие было достигнуто лишь несколько лет назад. Многие территории страны до сих пор остаются заминированными.

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