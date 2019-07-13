NewsOne передал Зеленскому обращение из-за травли канала

Ранее телеканал «Россия 1» анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Ранее NewsOne обратился к международным организациям из-за давления украинских властей, а также угроз в адрес журналистов и сотрудников.
Как сообщается на сайте телеканала, обращение Зеленскому было передано во время встречи главы государства с премьер-министром Молдавии Майей Санду. «Это письмо о давлении на наш телеканал и на журналистов NewsOne», — сказала журналист, передавая обращение коллектива.
В опубликованном обращении к Зеленскому коллектив телеканала напомнил, что правоохранители не завершили расследования случаев нападения на журналистов телеканала, а власть, давит на него проверками и угрозами запрета деятельности.
«Команда NewsOne требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины. Мы призываем украинских граждан проявить солидарность в защите нашего общего права на свободу слова», — говорится в тексте обращения.