14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые засняли, как окунь проглотил акулу
Она была невнимательной.
Ученые, проводившие подводные исследования у побережья Южной Каролины, засняли американского полиприона, обедающего катрановой акулой.
Polyprion americanus принадлежит к окунеобразным. Этот хищник питается рыбами меньшего размера, чем он сам. Катрановой акуле не повезло, говорят исследователи: она оказалась меньше окуня. К тому же, была невнимательной, поскольку спешила на «трапезу». Рядом одиннадцать других акул обедали
Сделать подобные кадры ученым удается крайне редко. В этот раз им помог подводный робот Deep Discoverer. С его помощью исследователи собирали данные для Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.
Анна Лысенко