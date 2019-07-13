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14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые засняли, как окунь проглотил акулу

Она была невнимательной.

Источник: NOAA Office of Ocean Exploration and Research
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Ученые, проводившие подводные исследования у побережья Южной Каролины, засняли американского полиприона, обедающего катрановой акулой.

Polyprion americanus принадлежит к окунеобразным. Этот хищник питается рыбами меньшего размера, чем он сам. Катрановой акуле не повезло, говорят исследователи: она оказалась меньше окуня. К тому же, была невнимательной, поскольку спешила на «трапезу». Рядом одиннадцать других акул обедали меч-рыбой.

Сделать подобные кадры ученым удается крайне редко. В этот раз им помог подводный робот Deep Discoverer. С его помощью исследователи собирали данные для Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Анна Лысенко

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