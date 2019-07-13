14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантский морской дьявол попросил дайверов о помощи (видео)
Он не двигался, пока они не отцепили рыболовные крючки.
Группа дайверов у побережья Западной Австралии пришла на выручку гигантскому скату вида манта, которого также называют морским дьяволом.
Животное близко подплыло к людям, и те заметили огромные рыболовные крючки, застрявшие у ската под глазом.
Словно понимая, что ему хотят помочь, скат неподвижно застыл, пока подводный фотограф Джейк Уилтон не снял крючки. По словам специалистов, посмотревших видео, дайверы спасли морского дьявола от возможной слепоты.
Скаты вида манта распространены в тропических, субтропических и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Их длина вместе с хвостом может превышать 9 метров, а масса крупных экземпляров достигает 3 тонн.
Анна Лысенко