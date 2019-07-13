Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году.— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 13 июля 2019 г.
Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. pic.twitter.com/rDNgRu30xL
15:34 (мск), источник: Интерфакс
Россияне на Новый год будут отдыхать восемь дней
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о переносе выходных дней в следующем году.