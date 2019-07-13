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15:45 (мск), источник: РИА Новости

«Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала в субботу с космодрома Байконур, трансляция запуска ведётся на сайте Роскосмоса.

По данным на сайте Роскосмоса, через 10 минут после старта разгонный блок с обсерваторией должен отделиться от третьей ступени «Протона» на суборбитальной траектории. Выведение «Спектра» на целевую орбиту планируется провести за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03.

Это 10-й космический пуск, проведенный Россией в 2019 году.
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Первоначально старт планировался на 21 июня, но из-за разрядившейся батареи «Спектра» был перенесён на 12 июля. Ракету «Протон» возвратили со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус, где специалисты заменили батарею. После повторного вывоза пуск был отложен на 13 июля для устранения замечания на ракете.

Отделение обсерватории от разгонного блока намечается в 17.31 мск.

На сайте Роскосмоса отмечается, что перелёт «Спектра» в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли) в 1,5 миллиона километрах от Земли займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения.

В последующие четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
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Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») — международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория «Спектр-РГ», построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

Главная миссия научного аппарата «Спектр-РГ» — исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание «карты» видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

Предшественник «Спектра-РГ» — астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-Р» (проект «Радиоастрон») — был запущен в 2011 году и вышел из строя в январе 2019 года.

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