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18:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В РПЦ объяснили желание подружиться с анимешниками и веганами

Русская православная церковь (РПЦ) хочет наладить диалог с современными молодыми людьми, поэтому выпустила «Пастырские рекомендации для работы с молодежью». Об этом «Говорит Москва» сообщил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, сейчас люди склонны приобщаться к различным сообществам, объединяющим по интересам или признакам. Например, из-за любви к определенной компьютерной игре.

У них какой-то условно закрытый мир, у которого свой язык, своя повестка, свои встречи, свои особые квалифицирующие признаки. Чтобы общаться с ними, нужно это как минимум учитывать.
Вахтанг Кипшидзе

Ранее Священный Синод РПЦ принял документ с рекомендациями, в котором для священников прописывались правила поведения с представителями разных молодежных субкультур.

Среди трендов были выделены веганство, спорт, минимализм, волонтерство, футбол и геймерство.

Священнослужителям необходимо определять таких молодых людей по внешнему виду, взглядам и вкусам и пытаться показать им «полноту жизни в Церкви со Христом». Для этого они должны вести просветительскую работу, в том числе в соцсетях, встречаться с молодежью и привлекать их к общественной жизни церкви.

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