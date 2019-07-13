17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчины в шутку воссоздали сцену из «Грязных танцев» (видео)
Аплодировал весь пляж.
Знаменитый фрагмент из «Грязных танцев», где герой Патрика Суэйзи поднимает в воздух свою партнершу по танцу, повторяют на свадьбах и в танцевальных номерах. Но редко трюк выполняют без женского участия.
Дурачась, двое мужчин практически идеально повторили легендарный прыжок на пляже, вызвав смех и аплодисменты зрителей.
Фильм «Грязные танцы» вышел на экраны в 1987 году. Мелодрама задумывалась как малобюджетная, но стала одной из наиболее кассовых в прокате. Песня «The Time of My Life», под которую герои исполняют финальный танец, получила «Оскар» и «Золотой глобус».
Анна Лысенко