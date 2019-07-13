Космический телескоп «Спектр-РГ» успешно выведен на орбиту

20:24 (мск), источник: Известия
Ракета оторвалась от земли в 15:30 мск и спустя два часа космический аппарат отделился от разгонного блока и начал свой 100-дневный полет в заданную точку, где он будет исследовать пространство в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.
По оценкам специалистов, в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит около 100 тыс. скоплений галактик в наблюдаемой части Вселенной, порядка 3 млн черных дыр, сотни тысяч звезд с активными коронами и других космических объектов.
Первоначально пуск планировался на 21 июня, но он был перенесен
В качестве новой даты было выбрано 12 июля, однако комиссия указала на необходимость получения экспериментального подтверждения от специалистов московского