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20:24 (мск), источник: Известия

Космический телескоп «Спектр-РГ» успешно выведен на орбиту

Ракета-носитель «Протон-М» с разнонным блоком «ДМ-03», запущенная с космодрома Байконур, вывела на орбиту астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в субботу, 13 июля.

Ракета оторвалась от земли в 15:30 мск и спустя два часа космический аппарат отделился от разгонного блока и начал свой 100-дневный полет в заданную точку, где он будет исследовать пространство в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.

Ожидается, что обсерватория будет исследовать космос в течение 6,5 лет, из которых 4 года — сканировать звездное небо, а 2,5 года — точечно наблюдать за объектами.

По оценкам специалистов, в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит около 100 тыс. скоплений галактик в наблюдаемой части Вселенной, порядка 3 млн черных дыр, сотни тысяч звезд с активными коронами и других космических объектов.

Первоначально пуск планировался на 21 июня, но он был перенесен из-за выявленных замечаний к космической обсерватории «Спектр-РГ». После этого было принято решение снять ракету со стартового стола космодрома Байконур.

В качестве новой даты было выбрано 12 июля, однако комиссия указала на необходимость получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода-изготовителя технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя. Тогда пуск перенесли на субботу, 13 июля. Утром этого дня его одобрила госкомиссия.

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