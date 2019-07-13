21:11 (мск), источник: ТАСС
Более 670 тыс. человек захотели штурмовать «Зону 51»
Некоторые верят, что на базе скрывают НЛО и тела пришельцев.
Около 670 тыс. пользователей Facebook заявили о желании принять участие в мероприятии «Штурм “Зоны 51”. Они не смогут остановить всех нас».
Речь идет о военной базе в штате Невада, на которой проводились испытания самолетов нового поколения. Часть информации о ней была рассекречена летом 2013 года. В частности, в рассекреченных данных приводились подробности проектов по созданию разведывательных самолетов Lockheed U-2 и A-12.
Штурм «Зоны 51» назначен на 20 сентября 2019 года. Участникам мероприятия предлагается встретиться у туристического центра в стороне базы и согласовать дальнейшие действия. «Если мы будем бежать как Наруто (герой одноименных манги и аниме), то мы можем бежать быстрее пуль. Давайте увидим инопланетян», — указано в описании встречи.
Издание Vox уточняет, что мероприятие было создано в начале июля сообществом S**tposting cuz im in shambles в Facebook и стримером SmyleeKun в качестве шутки.