00:39 (мск), источник: Коммерсантъ
Рогозин заявил о серьезных проблемах перед запуском «Протона»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о серьезных неполадках перед стартом
«Специалисты боевого расчета, которые в рекордные сроки устранили серьезные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск
Дату запуска «Протона» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» неоднократно откладывали. Изначально он был запланирован на сентябрь 2018 года. В частности, запуск переносили с 21 июня на 12 июля
Напомним, в обсерватории «Спектр-РГ» установлены российский телескоп ART XC и немецкий eROSITA. Находящийся на борту «Спектра-РГ» радиокомплекс будет принимать команды с Земли, участвовать в проведении траекторных измерений и передавать телеметрическую и научную информацию.13 июля обсерватория была выведена на орбиту.