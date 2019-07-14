Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
00:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Рогозин заявил о серьезных проблемах перед запуском «Протона»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о серьезных неполадках перед стартом ракеты-носителя «Протон-М». Пуск был произведен сегодня, 13 июля, с космодрома «Байконур».

Источник: РИА "Новости"

«Специалисты боевого расчета, которые в рекордные сроки устранили серьезные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам», — написал он у себя в Twitter.

Дату запуска «Протона» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» неоднократно откладывали. Изначально он был запланирован на сентябрь 2018 года. В частности, запуск переносили с 21 июня на 12 июля из-за разрядившегося химического источника тока в самой обсерватории. Потом пуск отложили еще на день.

Напомним, в обсерватории «Спектр-РГ» установлены российский телескоп ART XC и немецкий eROSITA. Находящийся на борту «Спектра-РГ» радиокомплекс будет принимать команды с Земли, участвовать в проведении траекторных измерений и передавать телеметрическую и научную информацию.13 июля обсерватория была выведена на орбиту.

Ракета «Протон-М» с астрофизической обсерваторией стартовала с Байконура
Во время загрузки произошла ошибка.
13 июля© Ньюстюб
 Украина заявила о российском позоре
Китай против России: кто выиграет?
Иран пообещал продолжить экспорт нефти
Украинские националисты требуют ареста Виктора Медведчука
Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»
Россияне насильно вывезли сбежавшую дочь к жениху в Чечню
Ученые засняли, как окунь проглотил акулу
Гигантский скат попросил дайверов о помощи (видео)
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
На пляжах по всему миру находят кроссовки Nike. Откуда они взялись? Загадочная история.
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
11-летняя дочь Алсу выпустила дебютный клип с Ержаном Максимом Микелла Абрамова представила совместную работу с соперником по шоу «Голос. Дети»
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
40 недель одиночества: как плод проводит время до рождения В мамином животе у малыша есть масса интересных занятий
Леди
7 причесок, которые никогда не выйдут из моды Хорошо быть в теме последних трендов, но лучше полагаться на то, что, скорее всего, будет всегда считаться классикой.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь