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10:49 (мск), источник: РИА Новости

Умерла актриса из «Остаться в живых» и «Звездного пути» Стефани Нижник

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Калифорнии на 53-м году жизни умерла американская актриса Стефани Нижник, сообщает Variety.

Источник: AFP 2019

Причина смерти артистки пока неизвестна.

Стефани Нижник сыграла доктора Эвелин Аризу в сериале «Остаться в живых».

Актриса также снималась в сериалах «Анатомия страсти», «Любовь вдовца», «Морская полиция: Спецотдел», «Параллельные миры», «C.S.I.: Майами» и «Звездный путь: Энтерпрайз».

Она также исполнила роль Перим в фильме «Звездный путь: Восстание».

Нижник активно занималась благотворительностью, помогала детям и животным.

Во время загрузки произошла ошибка.
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