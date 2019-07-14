10:49 (мск), источник: РИА Новости
Умерла актриса из «Остаться в живых» и «Звездного пути» Стефани Нижник
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Калифорнии на 53-м году жизни умерла американская актриса Стефани Нижник, сообщает Variety.
Причина смерти артистки пока неизвестна.
Стефани Нижник сыграла доктора Эвелин Аризу в сериале «Остаться в живых».
Актриса также снималась в сериалах «Анатомия страсти», «Любовь вдовца», «Морская полиция: Спецотдел», «Параллельные миры», «C.S.I.: Майами» и «Звездный путь: Энтерпрайз».
Она также исполнила роль Перим в фильме «Звездный путь: Восстание».
Нижник активно занималась благотворительностью, помогала детям и животным.
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