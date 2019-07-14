20:08 (мск), источник: Газета.Ру
Как киберпреступники используют паспортные данные
Паспорт на продажу: как украдут вашу жизнь.
Утечки и взломы в киберпространстве не проходят бесследно — крупицы нашей личной информации попадают в сеть, где продаются на черных рынках даркнета, образуя огромные массивы данных. При этом в руки злоумышленников могут попасть не только пароль от электронной почты и номер телефона, но и действующие паспортные данные. Чем это грозит — в материале «Газеты.Ru».
Утечки паспортных данных случаются в интернете не так редко, как кажется на первый взгляд. В прошлом году хакеры взломали компьютерные системы сети отелей Marriott, похитив информацию о 5 млн постояльцев. Это число эквивалентно населению Ирландии или Хорватии.
В отличие от кражи данных банковской карты, которая впоследствии используется злоумышленниками, оставляя за собой цифровой след, факт кражи паспортных данных не так просто установить.
Согласно исследованию
В большинстве стран, имеющих доступ к современным технологиям, в рамках процедуры проверки документов можно без проблем определить подделку и низкобюджетные фейковые паспорта, так что украсть
Тем не менее, в некоторых государствах нет возможностей для сканирования
При этом он будет включать в себя не только украденные или слитые паспортные данные истинного владельца, но и другие атрибуты, с помощью которых можно пройти проверку во многих странах.
По словам Стака, есть более дешевые версии, которые стоят несколько сотен долларов, но смогут пройти лишь базовую «проверку глазами».
Тем не менее, даже такие паспорта могут быть использованы для кражи личности, например, помогут злоумышленнику пройти на закрытое мероприятие.
Как отметил эксперт, узнать, что
Паспортные данные гражданина хранятся во множестве мест, как в государственных, так и в коммерческих организациях, подтверждает начальник отдела консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Павел Волчков.
Если исходить из принципа, что абсолютной защиты не бывает, утечки паспортных данных просто неизбежны.
Мошенники скупают большие объемы утекших данных и используют их для абсолютно разных сценариев мошенничества.
«Важно понимать, что паспортные данные меняются всего несколько раз в жизни человека и, будучи скомпрометированными сегодня, они могут быть использованы в мошенничестве и в будущем, спустя годы», — подчеркнул эксперт.
Получить доступ к паспортам других людей теоретически можно, даже не будучи хакером и не покупая эти данные из баз злоумышленников, и таких способов достаточно, рассказывает технический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ Никита Дуров.
При этом источником данных могут послужить ненастроенные функции приватности в облачных хранилищах.
Киберпреступники собирают данные, например, распространяя вредоносные приложения для смартфонов.
«При загрузке такого приложения вы заразите свое устройство и неосознанно откроете ему доступ к вашим фотографиям, почте. И если там окажется фото или скан ваших документов, злоумышленник получит доступ к данным. В даркнете эти данные киберпреступники хотят монетизировать. И тут вариантов несколько: или они просто продадут архив с большим количеством данных, или могут использовать его для подготовки новой атаки», — поясняет эксперт.
Чем больше удалось собрать данных о человеке из разных источников, тем выше процент успеха атаки.
«Имея паспортные данные из государственных систем, можно получить намного больше информации: узнать ИНН, СНИЛС и прочие документы. К сожалению, угроза есть всегда — даже если сейчас вашего паспорта в даркнете нет», — заключил собеседник «Газеты.Ru».