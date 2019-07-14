14:50 (мск), источник: РИА Новости
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Популярная британская телеведущая и блогер Эмили Хартридж погибла в возрасте 35 лет, сообщает Sun.
Хартридж на электроскутере столкнулась с грузовиком неподалеку от своего дома на юге Лондона. Она погибла на месте.
Хартридж прославили блог на YouTube (на момент гибели на ее канал были подписаны 340 тысяч человек) и аккаунт в Instagram (с почти 50 тысячами подписчиков). Основные темы ее блога — лайфстайл и здоровый образ жизни. Она часто публиковала фото и видео тренировок, а также записывала видеоблоги из путешествий.
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