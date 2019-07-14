Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения
Фоторепортажи
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
16Как создавали легендарный БАМ
14:50 (мск), источник: РИА Новости

Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Популярная британская телеведущая и блогер Эмили Хартридж погибла в возрасте 35 лет, сообщает Sun.

Хартридж на электроскутере столкнулась с грузовиком неподалеку от своего дома на юге Лондона. Она погибла на месте.

Хартридж прославили блог на YouTube (на момент гибели на ее канал были подписаны 340 тысяч человек) и аккаунт в Instagram (с почти 50 тысячами подписчиков). Основные темы ее блога — лайфстайл и здоровый образ жизни. Она часто публиковала фото и видео тренировок, а также записывала видеоблоги из путешествий.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Туве утонули десять человек, из них шесть детей
Путин наступил на больную мозоль Запада, Сорос сломался
СМИ: Россия отказалась обсуждать передачу Курил
Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи
Тимошенко назвала ответственных за газовый грабеж украинцев
В Турцию прибыл пятый самолет с компонентами С-400
В США 600 тыс. человек хотят освободить инопланетян из Зоны 51
Умерла актриса из «Остаться в живых» Стефани Нижник
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Источник странного космического сигнала наконец-то обнаружен Тайна раскрыта?
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
11-летняя дочь Алсу выпустила дебютный клип с Ержаном Максимом Микелла Абрамова представила совместную работу с соперником по шоу «Голос. Дети»
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
40 недель одиночества: как плод проводит время до рождения В мамином животе у малыша есть масса интересных занятий
Леди
7 причесок, которые никогда не выйдут из моды Хорошо быть в теме последних трендов, но лучше полагаться на то, что, скорее всего, будет всегда считаться классикой.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь