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13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Появились коробки спичек со смешными портретами собак (фото)

И точной характеристикой характера.

Дизайнер Рави Зупа из Денвера создал серию спичечных коробок с породами собак.

На них можно увидеть не просто бостон-терьера, бульдога или бассет-хаунда, но и прочесть реплики, которые очень точно характеризуют породу.

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«Эти существа со сложным нравом никогда не перестают нас радовать, даже если они те еще кадры», — говорит о собаках художник.

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«Не говори мне, что делать»

Годом ранее Рави Зупа создал похожую серию о причудах кошек.

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Мультидисциплинарный художник занимается живописью, графикой, скульптурой, дизайном и анимацией. Его работы выставляют во многих городах мира — Нью-Йорке, Лондоне, Мехико, Копенгагене и других.

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«У меня тут куча обязанностей»

Анна Лысенко

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