13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Появились коробки спичек со смешными портретами собак (фото)
И точной характеристикой характера.
Дизайнер Рави Зупа из Денвера создал серию спичечных коробок с породами собак.
На них можно увидеть не просто
«Эти существа со сложным нравом никогда не перестают нас радовать, даже если они те еще кадры», — говорит о собаках художник.
Годом ранее Рави Зупа создал похожую серию о причудах кошек.
Мультидисциплинарный художник занимается живописью, графикой, скульптурой, дизайном и анимацией. Его работы выставляют во многих городах мира —
Анна Лысенко