19:38 (мск), источник: РИА Новости
Умерла писательница и бард Елена Касьян
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook.
«Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела… Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху. Спасибо вам, люди», — говорится в сообщении.
Несколько лет назад у писательницы диагностировали рак молочной железы. Она перенесла несколько операций, в том числе удаление груди, восьми лимфоузлов и метастаз в головном мозге.
Касьян родилась во Львове. Получила режиссерское образование, участвовала в различных фестивалях и конкурсах авторской песни на Украине, в России и Эстонии. Позже начала гастролировать с сольными концертами.
Касьян выпустила три поэтических сборника: «До востребования» (2010), «Отправлено тчк» (2013) и «Fragile» (2016). Ее стихи публиковались в журналах и альманахах «Октябрь», «Аврора», «Ковчег», «Конец эпохи», «Белый ворон», «Русское слово» и «45-я параллель».
Касьян также являлась автором детских книг («Фея по фамилии Дура» и «Самое важное желание»), серии рассказов для антологий ФРАМ и сказки для взрослых «Легенда про одно».
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