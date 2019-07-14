17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как живые: каталонец вырезал из дерева реалистичных животных
Удивительное мастерство.
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Удивительное мастерство.
Живущий в Барселоне скульптор Жерар Мас создает реалистичные скульптуры домашних животных из дерева.
Чтобы добавить немного цвета, он обжигает отдельные участки скульптуры до появления насыщенного черного.
Создавая кошек и собак, он отдает дань верным спутникам людей, говорит мастер.
Анна Лысенко