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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как живые: каталонец вырезал из дерева реалистичных животных

Удивительное мастерство.

Живущий в Барселоне скульптор Жерар Мас создает реалистичные скульптуры домашних животных из дерева.

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Чтобы добавить немного цвета, он обжигает отдельные участки скульптуры до появления насыщенного черного.

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Создавая кошек и собак, он отдает дань верным спутникам людей, говорит мастер.

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Анна Лысенко

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