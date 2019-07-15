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09:20 (мск), источник: РИА Новости

Россиянам готовят дополнительный выходной, пишут СМИ

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты готовит предложение о введении дополнительного оплачиваемого выходного дня для прохождения ежегодной диспансеризации.

Источник: РИА Новости

Об этом пишет РГ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, а также инициативу ведомства.

По информации издания, право на дополнительный выходной получат россияне в возрасте от 40 лет.

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По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, на диспансеризацию можно предоставлять и два-три дня.

«Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день», — считает он.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах.

Он отметил, что реализация инициативы позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.

Впервые о проведении всероссийской диспансеризации стало известно в конце апреля. Предполагается, что пройти обследование смогут все граждане. При этом люди предпенсионного и пенсионного возрастов по-прежнему смогут ежегодно брать для этой цели два дня.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в текущем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона россиян. В 2018 году обследования прошли 21 миллион человек.

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