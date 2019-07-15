Россиянам готовят дополнительный выходной, пишут СМИ

Об этом пишет РГ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, а также инициативу ведомства.
По информации издания, право на дополнительный выходной получат россияне в возрасте от 40 лет.
По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, на диспансеризацию можно предоставлять и два-три дня.
«Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день», — считает он.
В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах.
Он отметил, что реализация инициативы позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.
Впервые о проведении всероссийской диспансеризации стало известно в конце апреля. Предполагается, что пройти обследование смогут все граждане. При этом люди предпенсионного и пенсионного возрастов по-прежнему смогут ежегодно брать для этой цели два дня.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в текущем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона россиян. В 2018 году обследования прошли 21 миллион человек.