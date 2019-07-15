Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рассекречены документы об освобождении ВильнюсаРассекреченные архивные документы и другие материалы, касающиеся освобождения Вильнюса от нацистской оккупации 13 июля 1944 года
Фоторепортажи
8Самые экстремальные поселения на планете
16Как создавали легендарный БАМ
10:29 (мск), источник: РИА Новости

В ЦЕРН открыли новую частицу

НОВОСИБИРСК, 15 июл — РИА Новости. Коллаборация LHCb Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в которую входят российские физики, объявила об открытии двух новых возбужденных состояний прелестного бариона, которые, возможно, являются новой частицей, сообщает в понедельник Институт ядерной физики (ИЯФ СО РАН).

Источник: РИА Новости

Кварковая модель — часть Стандартной модели, описывающая, как из кварков составляются адроны (мезоны и барионы). Эксперимент LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) на Большом адронном коллайдере направлен, в том числе, на уточнение кварковой модели, что необходимо для получения полной информации о том, из чего состоит Вселенная.

Новость
Как Земля погибнет из-за коллайдера. Все сценарии

«Коллаборация LHCb, в которую входят Институт ядерной физики СО РАН и Новосибирский государственный университет, объявила об открытии двух новых возбужденных состояний прелестного бариона, которые, возможно, являются новой частицей Λb (1D) (лямбда-б барион (1D) или Σb (сигма-б барион). Для однозначной интерпретации необходимо провести измерение квантовых чисел наблюдаемых частиц. Экспериментальное наблюдение, полученное при анализе данных, набранных на Большом адронном коллайдере, уточнит кварковую модель», — говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Павел Кроковный пояснил, что при обработке данных, набранных на Большом адронном коллайдере, участники эксперимента LHCb обнаружили два новых возбужденных состояния бариона. Такие возбужденные состояния предсказываются теорией, но раньше их не наблюдали, потому что не было достаточной статистики, отметил ученый.

В Институте пояснили, что все обнаруженные когда-либо частицы заносятся в специальный справочник. Но если мезонных состояний (частиц, состоящих из кварка и антикварка) известно достаточно много, то барионных — на порядок меньше. Барионные состояния с прелестным кварком изучены еще в меньшей степени — теоретических предсказаний очень мало, и до недавнего времени совсем не было их экспериментальных наблюдений.

Полученные в 2019 году результаты ученые планируют верифицировать в рамках нового эксперимента после модернизации Большого адронного коллайдера.

Читайте также
 В Туве утонули десять человек, из них шесть детей
Путин наступил на больную мозоль Запада, Сорос сломался
Россию предупредили о последнем шансе спасти ДРСМД
У жителей России появится дополнительный выходной
На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов
Спасавшего свой коттедж от наводнения мэра отправили в отставку
Стали известны подробности убийства следователя МВД
Чемпион мира снимался в «Форд Боярде», обманув свой клуб
В Чечне оценили историю о насильно вывезенной к жениху москвичке
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Источник странного космического сигнала наконец-то обнаружен Тайна раскрыта?
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
50 фильмов, которые надо посмотреть до похода в загс Собраться с мыслями, взвесить все «за» и «против» и принять, наконец, самое важное решение помогут фильмы про семейную жизнь и отношения из подборки «Кино Mail.ru»
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Дети
Беременность и роды в Китае: удивительные факты В стране до сих пор очень серьезно относятся к древним традициям и поверьям
Леди
Елена Зеленская в белоснежном костюме вышла на красную дорожку Первая леди Украины выглядела роскошно.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь