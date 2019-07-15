В ЦЕРН открыли новую частицу

Кварковая модель — часть Стандартной модели, описывающая, как из кварков составляются адроны (мезоны и барионы). Эксперимент LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) на Большом адронном коллайдере направлен, в том числе, на уточнение кварковой модели, что необходимо для получения полной информации о том, из чего состоит Вселенная.
«Коллаборация LHCb, в которую входят Институт ядерной физики СО РАН и Новосибирский государственный университет, объявила об открытии двух новых возбужденных состояний прелестного бариона, которые, возможно, являются новой частицей Λb (1D) (лямбда-б барион (1D) или Σb (сигма-б барион). Для однозначной интерпретации необходимо провести измерение квантовых чисел наблюдаемых частиц. Экспериментальное наблюдение, полученное при анализе данных, набранных на Большом адронном коллайдере, уточнит кварковую модель», — говорится в сообщении.
Старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Павел Кроковный пояснил, что при обработке данных, набранных на Большом адронном коллайдере, участники эксперимента LHCb обнаружили два новых возбужденных состояния бариона. Такие возбужденные состояния предсказываются теорией, но раньше их не наблюдали, потому что не было достаточной статистики, отметил ученый.
В Институте пояснили, что все обнаруженные когда-либо частицы заносятся в специальный справочник. Но если мезонных состояний (частиц, состоящих из кварка и антикварка) известно достаточно много, то барионных — на порядок меньше. Барионные состояния с прелестным кварком изучены еще в меньшей степени — теоретических предсказаний очень мало, и до недавнего времени совсем не было их экспериментальных наблюдений.
Полученные в 2019 году результаты ученые планируют верифицировать в рамках нового эксперимента после модернизации Большого адронного коллайдера.