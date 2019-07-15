Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
12:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Республика строгого режима

Как живут осужденные самого «сидящего» региона России.

22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Мордовия — уникальный российский регион. Здесь самая высокая в стране концентрация исправительных учреждений: на 50 квадратных километрах расположено 17 колоний, заключенные составляют около четырех процентов населения республики. При этом большинство зэков этапированы из других регионов России, многие вообще граждане других стран. Мы побывали в нескольких колониях Мордовии и посмотрели на жизнь осужденных. Как они работают, что едят? Чем отличаются мужские и женские колонии? Как отбывают наказание молодые мамы и что случается с теми, кто родился в местах лишения свободы? Ответы на все эти вопросы — в галерее «Ленты.ру».

«Лента.ру» выражает благодарность за помощь в подготовке материала пресс-службе УФСИН по Республике Мордовия и лично полковнику внутренней службы Айе-Марине Ханиевой.

 Названы марки опасного куриного мяса
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми. Видео
На Украине анонсировали освобождение Кирилла Вышинского
У жителей России появится дополнительный выходной
Вратарь отбил три пенальти, забил сам и принес команде трофей
В Ростовской области ликвидировали ячейку ИГ
Какие регионы накопили больше всего долгов за ЖКХ
На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Источник странного космического сигнала наконец-то обнаружен Тайна раскрыта?
Авто
Полный привод с автоматом: 7 самых доступных предложений Что можно купить, если хочется автомат и четыре ведущих колеса, а денег — в обрез?
Кино
Сваха из «Давай поженимся» разругала Харламова за пародии на шоу Роза Сябитова считает, что комик унизил одного из гостей ее передачи
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Дети
Беременность и роды в Китае: удивительные факты В стране до сих пор очень серьезно относятся к древним традициям и поверьям
Леди
Елена Зеленская в белоснежном костюме вышла на красную дорожку Первая леди Украины выглядела роскошно.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь