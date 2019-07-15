12:07 (мск), источник: Lenta.Ru
Республика строгого режима
Как живут осужденные самого «сидящего» региона России.
Мордовия — уникальный российский регион. Здесь самая высокая в стране концентрация исправительных учреждений: на 50 квадратных километрах расположено 17 колоний, заключенные составляют около четырех процентов населения республики. При этом большинство зэков этапированы из других регионов России, многие вообще граждане других стран. Мы побывали в нескольких колониях Мордовии и посмотрели на жизнь осужденных. Как они работают, что едят? Чем отличаются мужские и женские колонии? Как отбывают наказание молодые мамы и что случается с теми, кто родился в местах лишения свободы? Ответы на все эти вопросы — в галерее «Ленты.ру».
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