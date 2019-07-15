Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Жители Грузии прокомментировали решение Путина Жители Тбилиси прокомментировали решение президента России Владимира Путина не вводить санкции
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
22Республика строгого режима
14:36 (мск), источник: РИА Новости

Матвиенко выступила против усыновления однополыми семьями детей

СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 июл — РИА Новости. Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества», — заявила Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

По мнению Матвиенко, «размываются и подвергаются эрозии» и другие фундаментальные основы общества.

В законодательстве некоторых государств вместо слов «мама», «папа» введены новые понятия «родитель номер один » и «родитель номер два». Можно ли представить, что вместо первого слова «мама», младенец произнесет — «родитель номер один»?
Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации

Спикер подчеркнула недопустимость «размывания» таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.

 В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе
'Сто рублей за доллар': в США одобрили санкции против госдолга России
На Украине анонсировали освобождение Кирилла Вышинского
Поклонская подтвердила разрыв с сектой царебожников
У жителей России появится дополнительный выходной
Чем закончится конфликт Турции и США из-за С-400?
Как живут осужденные самого «сидящего» региона России
Объявлены победители конкурса #РоссияБольшеЧемТыДумаешь
Матвиенко: конкурс «Лидеры России» создает социальные лифты
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Источник странного космического сигнала наконец-то обнаружен Тайна раскрыта?
Авто
В Тольятти создают очень злую «Ниву» (фото) Компания «Авторитетпласт» анонсировала начало разработки второй версии тюнинг-комплекта для внедорожника Lada 4х4 в версии Bronto
Кино
Сваха из «Давай поженимся» разругала Харламова за пародии на шоу Роза Сябитова считает, что комик унизил одного из гостей ее передачи
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Популярные темы на «Детях»
Что подарить на свадьбу молодым от свекрови? 562
Путь к Роковому Выстрелу - 2 303
Мужчины и их интересы) 280
Ситуация с подругой... 257
Леди
Елена Зеленская в белоснежном костюме вышла на красную дорожку Первая леди Украины выглядела роскошно.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь