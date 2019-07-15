Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

13:27 (мск), источник: Известия
Отмечается, что Мэй подпевала песне в ходе исполнения танца, который пользователи сети назвали «последним танцем премьера».
В октябре прошлого года
Издание The Guardian предположило, что премьер таким образом могла ответить на насмешки, которые высказывались в ее адрес после танца с учениками школы в Кейптауне и с артистами в лагере скаутов кенийского Найроби.
24 мая 2019 года Мэй объявила, что покинет свой пост. 7 июня политик официально ушла с поста
10 июня партия официально огласила имена 10 кандидатов, которые могут занять пост