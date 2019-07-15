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13:27 (мск), источник: Известия

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказалось видео с мероприятия.

Отмечается, что Мэй подпевала песне в ходе исполнения танца, который пользователи сети назвали «последним танцем премьера».

Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре прошлого года премьер-министр станцевала под эту же песню на сцене во время съезда Консервативной партии в Бирмингеме. Мэй вышла на сцену, двигая руками и ногами в такт музыке, а затем остановилась у трибуны и продолжила пританцовывать. После этого она поблагодарила всех присутствующих за теплый прием и начала свою речь.

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Издание The Guardian предположило, что премьер таким образом могла ответить на насмешки, которые высказывались в ее адрес после танца с учениками школы в Кейптауне и с артистами в лагере скаутов кенийского Найроби.

24 мая 2019 года Мэй объявила, что покинет свой пост. 7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании. Она будет возглавлять Консервативную партию, пока не будет выбран ее преемник.

10 июня партия официально огласила имена 10 кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра. По результатам опросов, наиболее вероятным кандидатом на эту должность является экс-глава МИД Борис Джонсон.

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