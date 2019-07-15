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14:28 (мск), источник: Life.ru

Объявлены победители конкурса #РоссияБольшеЧемТыДумаешь

Путем открытого голосования пользователи выбрали из шести тысяч фотографий три наилучшие.

В социальной сети «В Контакте» завершился конкурс на лучшую фотографию #РоссияБольшеЧемТыДумаешь. Проект был создан с целью привлечения внимания молодежи к природным красотам России и популяризации внутреннего туризма.

Путем открытого голосования пользователи выбрали трех победителей. Больше всего голосов было отдано за озеро Дарашколь на Алтае (Тимофей Ракшин), Кондуки (Маргарита Бельская) и Кузнецкий Алатау (Анастасии Мелицковой). Их работы можно увидеть на фасадах зданий по адресам: улица Красная Пресня, д.6/2с1, Смоленский бульвар, д.22/14, Зубовский бульвар, д.31−33.

В конкурсом отборе приняло участие более шести тысяч фотографий. От участников требовалось опубликовать авторский снимок с красотами России на своей странице в социальной сети, добавить небольшой рассказ о локации и поставить хэштег #РоссияБольшеЧемТыДумаешь.

Помимо победителей, экспертное жюри отобрало 20 лучших фотографий, которые будут представлены на августовских фотовыставках в парках «Красная Пресня» и «Лианозовский». Кстати, каждая из работ дополнена QR-кодом, перейдя по которому зритель сможет ознакомиться с интересной информацией о локации, где была сделана фотография.

Инициаторы проекта — сообщество «Betraveler | Добро пожаловать на Землю» и ГАУК «МОСГОРТУР» при поддержке Департамента культуры города Москвы.

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