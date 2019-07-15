Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
22Республика строгого режима
14:16 (мск), источник: Интерфакс

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — Начальник спецподразделения ФСБ РФ «Альфа» Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил «Интерфаксу» почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Он полагает, что увольнение Канакина не связано с задержанием нескольких сотрудников спецподразделения по подозрению в разбое.

После увольнения он стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

Канакин, согласно данным из открытых источников, работал в «Альфе» с 1984 года и имеет звание Герой России. Он участвовал в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане. Канакин возглавил «Альфу» в 2014 году.

Читайте также
На ФСБ нашлось УСБ

5 июля суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тогда Гончаров сообщил «Интерфаксу», что среди обвиняемых три человека из спецподразделения «Альфа» и один — из «Вымпела».

Фигурантами дела также являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении «К».

По словам Гончарова, за 45 лет существования спецподразделения — это первый случай, когда офицеры элитного подразделения «участвуют в такой противоправной деятельности».

Сотрудников ФСБ обвинили в махинациях
11 июляВалерий Мирошников покинул пределы АСВ
6 июляПосле «К» пришли за «А» и «В»
25 июняВ окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи
На Украине анонсировали освобождение Кирилла Вышинского
Поклонская подтвердила разрыв с сектой царебожников
У жителей России появится дополнительный выходной
Чем закончится конфликт Турции и США из-за С-400?
Как живут осужденные самого «сидящего» региона России
Объявлены победители конкурса #РоссияБольшеЧемТыДумаешь
Матвиенко: конкурс «Лидеры России» создает социальные лифты
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Источник странного космического сигнала наконец-то обнаружен Тайна раскрыта?
Авто
В Тольятти создают очень злую «Ниву» (фото) Компания «Авторитетпласт» анонсировала начало разработки второй версии тюнинг-комплекта для внедорожника Lada 4х4 в версии Bronto
Кино
Сваха из «Давай поженимся» разругала Харламова за пародии на шоу Роза Сябитова считает, что комик унизил одного из гостей ее передачи
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Дети
Беременность и роды в Китае: удивительные факты В стране до сих пор очень серьезно относятся к древним традициям и поверьям
Леди
Елена Зеленская в белоснежном костюме вышла на красную дорожку Первая леди Украины выглядела роскошно.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь