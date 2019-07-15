Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Он полагает, что увольнение Канакина не связано с задержанием нескольких сотрудников спецподразделения по подозрению в разбое.
После увольнения он стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.
Канакин, согласно данным из открытых источников, работал в «Альфе» с 1984 года и имеет звание Герой России. Он участвовал в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане. Канакин возглавил «Альфу» в 2014 году.
5 июля суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тогда Гончаров сообщил «Интерфаксу», что среди обвиняемых три человека из спецподразделения «Альфа» и один — из «Вымпела».
Фигурантами дела также являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении «К».
По словам Гончарова, за 45 лет существования спецподразделения — это первый случай, когда офицеры элитного подразделения «участвуют в такой противоправной деятельности».