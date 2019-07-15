Составлен портрет типичной пассажирки российского поезда

14:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Ею оказалась жительница мегаполиса по имени Елена, и ее возраст — 32 года. Женщину назвали Еленой, потому что это имя было самым популярным в 1987 году.
Елена предпочитает путешествовать в одиночку или покупает билет только для себя (по информации OneTwoTrip, так поступает почти половина путешественников). Пассажирка выбирает нижнюю полку (по статистике такие места на два процента популярнее верхних) в плацкартном вагоне (так ездят 43 процента туристов).
Женщина планирует поездку и покупает билеты за три недели до отъезда. Она выезжает из крупного города — Москвы,
Поскольку 16 процентов пассажиров бронируют билеты в понедельник, Елена, вероятно, поступает так же. В саму поездку она отправляется тоже в понедельник или во вторник.
В мае эксперты туристического сервиса Aviasales составили портрет идеального авиапассажира, опросив членов экипажа российских авиакомпаний. В частности оказалось, что больше всего бортпроводники ценят пассажиров, которые остаются на своих местах после посадки самолета, а не бросаются доставать свои вещи с полки. Также стюардессы признались, что им приятно, когда пассажиры общаются вежливо, применяя фразы «будьте добры», «пожалуйста» и «спасибо» и обращаются к ним по имени.