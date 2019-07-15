Минтруд назвал некорректной формулировку о выходном дне для диспансеризации

Ранее «Российская газета» со ссылкой на источники сообщила, что министерство труда и социальной защиты готовит предложение о дополнительном оплачиваемом выходном для прохождения ежегодной диспансеризации.
Как пояснили РИА Новости в министерстве, Минтруд подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые предусматривают, что работник в возрасте 40 лет и старше может раз в год быть освобожден от работы на один рабочий день (с сохранением среднего заработка) для прохождения диспансеризации. Уточняется, что в настоящее время законопроект прорабатывается с федеральными органами исполнительной власти и сторонами социального партнерства.
«Также обращаем внимание на то, что формулировка “дополнительный выходной”, используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — добавляется в сообщении.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах.