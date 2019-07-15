В британских водах обнаружили медузу размером с человека

На юго-западе Великобритании на побережье графств Корнуолл и Девон обнаружили сотни огромных медуз-корнеротов, чей размер достигает 90 сантиметров, а вес — до 35 килограмм. Одно подводное существо, обнаруженное дайверами, было размером с человека.
Дайвер Руперт Кирвуд отмечает, что за последние несколько дней видел на юго-западном побережье больше огромных медуз, чем за все 15 лет погружений. Биологи считают, что это связано с ростом планктона (которым питаются медузы) из-за теплой погоды.
Биологи отмечают, что, несмотря на свой размер, медузы не представляют опасности для человека.