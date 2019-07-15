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15:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В Испании найден аналог «сибирского тропического рая»

Получившее прозвище «испанские Мальдивы» и «галисийский Чернобыль» токсичное озеро Монте Неме с голубой водой стало популярным у туристов. Об этом сообщает Daily Mail.

Озеро расположено в регионе Галисия и образовалось на месте вольфрамовой шахты времен Первой и Второй Мировых войн. Сырье из шахты использовалось для изготовления лампочек и закалки стали.

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Водоем остается токсичным и окружен насыпями, содержащими тяжелые металлы, такие как вольфрам и свинец. Они попадают в воду и могут быть опасны для человека. Искупавшиеся в озере жаловались на раздражение глаз и кожи. При этом никаких табличек, запрещающих купание и предупреждающих о его потенциальной опасности, на берегу озера нет.

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Монте Неме стало популярным среди туристов, которые приезжают к озеру ради красивого кадра. У одной из испанских звезд Instagram после купания в озере началась рвота, а на коже выступила сыпь.

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Власти предупреждают, что длительное или повторное купание может привести к более серьезным последствиям.

Озеро Монте Неме уже сравнивают с «сибирским тропическим раем» — золоотвалом с бирюзовой водой, куда сливают отходы с ТЭЦ-5 Новосибирска.

Ранее в июле территория золоотвала ТЭЦ-5 усилила меры безопасности — там разместили пост охраны, который будет находиться на объекте 24 часа в сутки в связи с участившимися случаями проникновения на производственный объект.

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