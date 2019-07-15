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15:50 (мск), источник: Daily Storm

Зверев с венком на голове и в костюме суперзвезды выступил в защиту Байкала

Известный стилист попросил подписчиков присылать ему фото загрязненного мусором озера, которые он пообещал опубликовать.

Известный стилист, певец и шоумен Сергей Зверев выступил с одиночным пикетом в защиту озера Байкал от загрязнения. Шоумен сфотографировался в костюме с надписью «Все люди как люди, а я суперзвезда» и с плакатом «Спаси Байкал». Ранее стилист призвал власти региона разрешить вопрос с китайским заводом по производству воды, который находится около озера.

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«Я сейчас нахожусь на озере Байкал. К большому сожалению, как вы можете увидеть на фото, вода Байкала загрязнена бутылками, пластиковыми пакетами, окурками и водорослью спирогирой. Большая просьба присылать мне ваши видео с озера Байкал — буду выкладывать ситуацию с озером, пусть все узнают и увидят масштабы загрязнения», — написал Зверев в своем Instagram.

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14 июля Зверев выложил фотографию, где он стоит около китайского предприятия по производству воды на Байкале. «Я сейчас на Байкале, на Таловских болотах. Култук. На фоне китайского завода по розливу воды в Китай. Спасем Байкал вместе!!! Всех местных жителей мучает только один вопрос: «Когда уберут этот завод и когда очистят изуродованную территорию?» — сообщил шоумен.

13 мая в Тверском суде Москвы шоумена, стилиста и певца Сергея Зверева, который вышел 3 марта на Красную площадь на несанкционированный пикет в защиту озера Байкал, признали виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. В суд Зверев прибыл в короне, в которой, как он сообщил, выходил на пикет. Позже стилист обжаловал приговор, сумму штрафа снизили до 10 тысяч рублей.

3 марта Сергей Зверев вышел на Красную площадь с одиночным пикетом. В руках у него был плакат «Против строительства завода на Байкале». Вскоре шоумена вызвали в полицию для составления административного протокола. В конце марта, благодаря усилиям СМИ и активистов, строительство китайского завода по производству питьевой воды в Иркутске было остановлено по решению арбитражного суда области.

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