15:50 (мск), источник: Daily Storm
Зверев с венком на голове и в костюме суперзвезды выступил в защиту Байкала
Известный стилист попросил подписчиков присылать ему фото загрязненного мусором озера, которые он пообещал опубликовать.
Известный стилист, певец и шоумен Сергей Зверев выступил с одиночным пикетом в защиту озера Байкал от загрязнения. Шоумен сфотографировался в костюме с надписью «Все люди как люди, а я суперзвезда» и с плакатом «Спаси Байкал». Ранее стилист призвал власти региона разрешить вопрос с китайским заводом по производству воды, который находится около озера.
«Я сейчас нахожусь на озере Байкал. К большому сожалению, как вы можете увидеть на фото, вода Байкала загрязнена бутылками, пластиковыми пакетами, окурками и водорослью спирогирой. Большая просьба присылать мне ваши видео с озера Байкал — буду выкладывать ситуацию с озером, пусть все узнают и увидят масштабы загрязнения», — написал Зверев в своем Instagram.
14 июля Зверев выложил фотографию, где он стоит около китайского предприятия по производству воды на Байкале. «Я сейчас на Байкале, на Таловских болотах. Култук. На фоне китайского завода по розливу воды в Китай. Спасем Байкал вместе!!! Всех местных жителей мучает только один вопрос: «Когда уберут этот завод и когда очистят изуродованную территорию?» — сообщил шоумен.
13 мая в Тверском суде Москвы шоумена, стилиста и певца Сергея Зверева, который вышел 3 марта на Красную площадь на несанкционированный пикет в защиту озера Байкал, признали виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. В суд Зверев прибыл в короне, в которой, как он сообщил, выходил на пикет. Позже стилист обжаловал приговор, сумму штрафа снизили до 10 тысяч рублей.
3 марта Сергей Зверев вышел на Красную площадь с одиночным пикетом. В руках у него был плакат «Против строительства завода на Байкале». Вскоре шоумена вызвали в полицию для составления административного протокола. В конце марта, благодаря усилиям СМИ и активистов, строительство китайского завода по производству питьевой воды в Иркутске было остановлено по решению арбитражного суда области.