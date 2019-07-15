16:52 (мск), источник: Газета.Ру
Поклонская пригрозила судом СМИ за распространение информации о секте царебожников
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская пригрозила судом СМИ, которые распространили информацию о якобы ее участии в секте царебожников. Об этом сообщает РИА «Новости».
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