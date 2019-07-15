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16:52 (мск), источник: Газета.Ру

Поклонская пригрозила судом СМИ за распространение информации о секте царебожников

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская пригрозила судом СМИ, которые распространили информацию о якобы ее участии в секте царебожников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что бывший прокурор Крыма призвала журналистов опомниться и также потребовала журналистов написать опровержение опубликованной информации.

Кроме того, она назвала инцидент с распространением новостей «чьим-то заказом».

Поклонская добавила, что СМИ могут обратиться к ней лично за комментарием по любому вопросу, а не ссылаться на «осведомленные источники», которых в ее окружении нет.

Она обратилась к журналистам с предложением провести конференцию по данному вопросу 17 июля, чтобы ответить на все волнующие вопросы.

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