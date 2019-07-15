Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Республика строгого режимаКак живут осужденные самого "сидящего" региона России
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
22Республика строгого режима
17:19 (мск), источник: Lenta.Ru

По книге президента Туркмении нашли клад

Туркменские ученые обнаружили клад на месте исторического города Мехне, который в своей книге описывал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Об этом пишет государственное агентство «Туркменистан сегодня».

Агентство пишет, что всего была обнаружена 91 серебряная монета. На 47 из них виднеется надпись с именем Абага-хана, еще на 36 — имя Аргун. На обратной стороне монет виднеются изображения льва и похожего на быка существа. На основе этих надписей ученые предполагают, что монеты принадлежат к XIII веку нашей эры.

Город Мехне был описан во втором томе книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовова «Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути», выпущенной в 2018 году. В ней он рассказывает об исторических местах и важности их изучения.

Источник: Turkmenistan.gov.tm
Новость
Туркменские россияне станут свободнее

Первый том этой книги был опубликован в 2017 году. Название произведения стало девизом 2018 года, а его презентация прошла в различных странах СНГ, Европы и Саудовской Аравии. По книге был снят фильм и поставлена пьеса, а по мотивам рассказов, вошедших в издание, украсили столичную площадь к Новому году.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркмению с конца 2006 года. Он известен как автор более 50 изданных в Туркмении книг. В марте учеников школ туркменской столицы обязали приобрести книги Бердымухамедова и сдать их в учебное заведение. Книги, которые ученики передадут в собственность школ, используют для оформления специальных стендов — выставок президентских книг. Каждое учебное заведение столицы будет обязано организовать у себя такую выставку.

Сейчас президент работает над своей 55-й книгой. Она посвящена щенкам породы алабай.

Читайте также
 Названы марки опасного куриного мяса
Самая молодая миллиардерша в мире обнажилась и вызвала гнев. Фото
МИД России сообщил о переговорах об обмене украинских моряков
«Сто рублей за доллар»: США одобрили санкции против госдолга РФ
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Дело о 13 миллиардах хищений экс-министра дошло до суда
Дрон снял наполовину затонувший остров со статуей Мао Цзэдуна
Вратарь отбил три пенальти, забил сам и принес команде трофей
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Что не так с «летающими батареями» США Их вот-вот заменят.
Авто
В Тольятти создают очень злую «Ниву» (фото) Компания «Авторитетпласт» анонсировала начало разработки второй версии тюнинг-комплекта для внедорожника Lada 4х4 в версии Bronto
Кино
75-летний актер «Ворониных» рассказал о борьбе с раком По словам Бориса Клюева, болезнь не мешает ему играть в театре и сниматься в кино
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Беременность и роды в Китае: удивительные факты В стране до сих пор очень серьезно относятся к древним традициям и поверьям
Леди
Елена Зеленская в белоснежном костюме вышла на красную дорожку Первая леди Украины выглядела роскошно.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь