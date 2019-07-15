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18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка из Англии «застряла» в XX веке

Просто жить в современном мире ей скучно.

17-летняя Джуд Кершоу из британского городка Пикеринг сильно выделяется не только на фоне других подростков, но и всего остального населения города. А все потому, что выглядит она, как будто живет совсем не в наше время.

Джуд одевается в винтажные наряды из XX века, увлекается историей и окружает себя вещами из прошлой эпохи.

Девушка начала интересоваться историей еще в детстве, а когда побывала на исторической реконструкции, то решила что XXI век слишком скучен для нее.

Она много времени проводит, изучая детали гардероба и обстановки прошлого, чтобы ее образы были максимально точными и соответствовали прошлому веку.

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К счастью, Джуд нашла и практическое применение своему увлечению: она преподает историю для учеников младших классов и работает продавцом-консультантом в магазине винтажных вещей.

А вот что касается личной жизни, то тут британка готова пойти на компромисс. Джуд признает, что найти подходящего парня, который бы разделял ее страсть по прошлому веку, в современном мире довольно сложно. А потому готова встречаться с молодым человеком, который будет выглядеть, как и все остальные подростки.

Екатерина Гура

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