18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка из Англии «застряла» в XX веке
Просто жить в современном мире ей скучно.
17-летняя Джуд Кершоу из британского городка Пикеринг сильно выделяется не только на фоне других подростков, но и всего остального населения города. А все потому, что выглядит она, как будто живет совсем не в наше время.
Девушка начала интересоваться историей еще в детстве, а когда побывала на исторической реконструкции, то решила что XXI век слишком скучен для нее.
Она много времени проводит, изучая детали гардероба и обстановки прошлого, чтобы ее образы были максимально точными и соответствовали прошлому веку.
К счастью, Джуд нашла и практическое применение своему увлечению: она преподает историю для учеников младших классов и работает
А вот что касается личной жизни, то тут британка готова пойти на компромисс. Джуд признает, что найти подходящего парня, который бы разделял ее страсть по прошлому веку, в современном мире довольно сложно. А потому готова встречаться с молодым человеком, который будет выглядеть, как и все остальные подростки.
Екатерина Гура