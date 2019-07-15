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18:31 (мск), источник: РИА Новости

В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже

МОСКВА, 15 июля — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник в Париже Меркель сделала краткое заявление перед представителями СМИ об участии в мероприятии по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. Многие СМИ заметили ее тяжелое дыхание, и некоторые стали связывать с состоянием ее здоровья и недавними приступами дрожи.

«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление», — заявил Зайберт.

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Представитель правительства подчеркнул, что в этом нет ничего особенного, и повода для спекуляций нет.

Ранее канал N-tv продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.

Очередной приступ дрожи случился во время встречи канцлера в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. На видео, размещенном телеканалом, видно, как по всему телу Меркель проходит сильная дрожь. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильный, чем предыдущие.

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