В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже

Ранее в понедельник в Париже Меркель сделала краткое заявление перед представителями СМИ об участии в мероприятии по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. Многие СМИ заметили ее тяжелое дыхание, и некоторые стали связывать с состоянием ее здоровья и недавними приступами дрожи.
«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление», — заявил Зайберт.
Представитель правительства подчеркнул, что в этом нет ничего особенного, и повода для спекуляций нет.
Ранее канал N-tv продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
Очередной приступ дрожи случился во время встречи канцлера в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. На видео, размещенном телеканалом, видно, как по всему телу Меркель проходит сильная дрожь. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильный, чем предыдущие.